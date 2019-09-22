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Yalnızca köpek sahibi olanların anlayabileceği 11 Şey 22 Eylül 2019, Pazar cumhuriyet.com.tr

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Onu gün içerisinde 23 saat kesintisiz sevseniz dahi kalan 1 saati yine onu sevmeniz için size sırnaşarak geçirecektir.

Tabi ki sizde ilk 5 dakika içinde onun bu çabalarına daha fazla dayanamayacak ve kendinizi onu severken bulacaksınız.
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Kucağınızdan indirmez, bebekler için satılan peluş oyuncakları alır ve gözünüzün önünden hiç ayırmazsınız. Ona "Annnneeemm, kızıııımmm, oğluşşşşummm" diye seslendiğiniz anların sayısı da yadsınamayacak kadar fazladır.