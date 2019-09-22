Yalnızca köpek sahibi olanların anlayabileceği 11 Şey
Yalnızca köpek sahibi olanların anlayabileceği 11 Şey
22 Eylül 2019, Pazar
cumhuriyet.com.tr
1
Onu gün içerisinde 23 saat kesintisiz sevseniz dahi kalan 1 saati yine onu sevmeniz için size sırnaşarak geçirecektir.
Tabi ki sizde ilk 5 dakika içinde onun bu çabalarına daha fazla dayanamayacak ve kendinizi onu severken bulacaksınız.
2
Kucağınızdan indirmez, bebekler için satılan peluş oyuncakları alır ve gözünüzün önünden hiç ayırmazsınız. Ona "Annnneeemm, kızıııımmm, oğluşşşşummm" diye seslendiğiniz anların sayısı da yadsınamayacak kadar fazladır.
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3
Sizi irrite eden ve güne düşük başlamanıza sebep olan alarm sesinden uzak bir sabahınız olur. Onun "Hadi artık uyan lütfen, seni seviyorum uyan, acıktım" diyen gözleri ve sulu öpücükleri ile sizi güne gülümseyerek başlamanızı sağlar.
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4
Kahvaltı yapmaya hatta su içmeye vaktiniz olmasa bile onun mamasını ve suyunu koymayı asla unutmazsınız. Küçük dostunuzu dışarı çıkarmak ve duş almak arasında kaldıysanız hiçbir zaman ikinci seçeneği düşünmezsiniz.
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5
Onu evde bırakmak zorunda olduğunuzda kapıda size üzgün üzgün bakan ve konuşsa "Gitmeeğğğ ya da ben de geliyim hııı?" diyecek bu sevimli tüy yumağını yalnız bıraktığınız için vicdanınız sızlar.
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6
Evde sizi sabırla, yalnız ve heyecanla bekleyen birisi vardır. Gününüz ne kadar kötü ve yorucu geçmiş olursa olsun, kapıdan içeri adım attığınız an üzerine zıplayan ve çılgına dönen ufaklık size günün bütün olumsuzluklarını unutturur.
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7
Her ne kadar uyarsanız da her zaman yeni şeyleri çiğnemeyi başarır. Özellikle küçükken sizin sarj aletlerinizin ve kulaklıklarınızın kablolarını diğer oyuncaklarından daha çok sevdiği bir gerçek. Her ne kadar büyüse de oyuncaklarından daha cazip gelen şeyleri çiğnemekten alıkoyamıyor kendini. Size uçları parçalanmış spor ayakkabılar, parçalanmış yastıklar ve kopmuş sarj aletleri ile ufak sinir krizleri yaratsa da ona kızmaya asla kıyamıyorsunuz.
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8
Onunla her gün konuşursunuz bu normaldir, ama bazen haddinden fazla konuşup onun kafasını şişirebilirsiniz. Önemli değil sustuğunuz anda eski haline dönmesi 1 saniyesini alır.
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9
O kadar paylaşımcıdırlar ki bazen sizin olan şeyleri de fazlasıyla paylaşır ama kendisiyle :) Kendi yatağı olmasına rağmen, siz yatağa girdiğiniz anda yatağınıza zıplar ve sizin kafanızı bacağınızı koyacağınız yerlere yatar. En olmadı kafanızın üstüne yatar...
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10
İsteseniz de yiyemezsiniz. Çünkü biliyorsunuz ki bu minik arkadaşınız yemek gördüğünde büyülenmiş gibi yemeğinize bakıyordur. O bakışlara dayanamazsınız.
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11
Tüyleri kıyafetlerinizden tüy temizleyici rolonla alsanız da, tek tek toplasanız da bunlar asla tamamen işe yaramaz. Ne kadar uğraşsanız da bir taraflarda kalır ve siz de bu tüyleri benimsersiniz.
Kaynak: Onedio.com