Foto Galeri Haber Yaşam Kültür-Sanat Çevre Gezi Spor Doğa ve İnsan

Her yer beyaza büründü! 22 Eylül 2019, Pazar (İHA

Haber görseli
1
Haber görseli
2
Karadeniz bölgesinde hava sıcaklığının normallerin altına düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde yağan kar, güzel görüntüler oluşturdu.