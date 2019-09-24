Foto Galeri Haber Yaşam Kültür-Sanat Çevre Gezi Spor Doğa ve İnsan

Ergenlik döneminde yeme bozukluğunun 15 önemli sinyali! 24 Eylül 2019, Salı cumhuriyet.com.tr

Haber görseli
1
Takıntılı bir şekilde kalori mi sayıyor? Her yemek sonrasında banyoda çok uzun süre kalıyor mu? Kilosunda kısa sürede büyük bir değişim oldu mu? Sürekli bedeni hakkında olumsuz şeyler mi söylüyor? Yemekleri çok küçük porsiyonlar halinde tüketiyor veya öğün mü atlıyor? Son zamanlarda egzersiz yapmada aşırıya mı kaçıyor? Ergenlik çağındaki çocuğunuzda bu belirtilerden bazıları varsa, dikkat! Çocuk ve Adolesan Sağlığı Polikliniği ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Müjgan Alikaşifoğlu bu değişimlerin ergenlerde görülme sıklığı giderek artan yeme bozukluğunun habercisi olabileceği uyarısında bulunuyor!
Haber görseli
2
Anoreksiya nevroza, bulimia nevroza ve tıkanırcasına yeme bozukluğu… Günümüzde en yaygın görülen 3 yeme bozukluğunun ergenler arasında yaygınlığı giderek artış gösteriyor. Yapılan araştırmalara göre; her 100 ergenden 1’inde yeme bozukluğu gelişiyor. Özellikle de genç kızları tehdit ediyor bu hastalıklar. Bunun nedeni ise kız çocuklarının daha küçük yaşlardan başlayarak toplumun idealleştirdiği beden ölçülerine oyuncak bebekleri aracılığıyla maruz kalmaları. Ayrıca “Ne kadar zayıfsan o kadar güzelsin” şeklinde medyada ve sosyal ortamda yaşadıkları baskılar da beden algılarında bozulmaya ve yeme bozukluğuna neden olabiliyor.