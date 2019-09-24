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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Müjgan Alikaşifoğlu yeme bozukluğunun tedavisinde ebeveyn desteğinin de çok önemli olduğu uyarısında bulunarak , “Bu süreçte çocuğunuzun zor bir dönemden geçtiğini kabul etmelisiniz. Dolayısıyla size karşı öfkeli ya da suçlayıcı olsa da, gerçekte desteğinize ne kadar çok ihtiyacı olduğunu unutmayın. Sabırlı olun ve suçlayıcı ya da yargılayıcı tavırlardan mutlaka kaçının. Görüntüsü hakkında olumlu da olsa yorum yapmayın. Unutmayın ki en büyük kaygısı kilo almak, dolayısıyla ısrarla yemek yedirerek kilo aldırmaya çalışmayın. Hastalığı hakkında konuşun, her zaman yanında olacağınızı belirtin ve tedaviye düzenli gidebilmesi için ona destek olun.” diyor.

