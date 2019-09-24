Ünlü isimlerden kitap paylaşımları... Ne okuyorlar?
Ünlü isimlerden kitap paylaşımları... Ne okuyorlar?
24 Eylül 2019, Salı
cumhuriyet.com.tr
1
Rıza Kocaoğlu okuduğu kitabı "Güzel olduğum kadar entelektüelim de pozum" notuyla paylaştı. İşte paylaşımlarına göre ünlülerin okudukları kitaplar...
Rıza Kocaoğlu: Güzel olduğum kadar entelektüelim de pozum
Kokular Kitabı / Vedat Ozan
2
Ceyda Düvenci
"Okuma listemi paylaşmamı istiyorsunuz hep. Başucumdaki kitaplarım. ben... Sırayla okunacaklar, hepimize faydalı olacaklar..."
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3
Bahar Şahin
Asi Kızlara Uykudan Önce Öyküler / Elena Favilli
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4
Serenay Sarıkay'nın Instagram'dan ev (home) notuyla paylaştığı fotoğrafta okuduğu kitap dikkat çekti. 28 yaşındaki oyuncunun yanında Elizabeth Kolbert'in Altıncı Yok Oluş adlı kitabı vardı.
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5
Didem Soydan / Kayıp Kıta mu - James Churchward
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6
Ozan Güven
Gören Göz için Fikret Mualla / Abidin Dino
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7
Hande Soral
Frida / Barbara Mujica
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9
Mert Fırat
Tesla Aforizmalar
II. Richard William Shakespeare
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10
Esra Dermancıoğlu ile Songül Öden önceki gün Nişantaşı'ndaki bir kafede buluştu. İkili kitap keyfi yaparken objektiflere takıldı. Esra Dermancıoğlu evliliğinde sorunlar yaşayan yakın dostu Beren Saat ile ilgili sorulara cevap vermedi. 'Bana Beren'i sormayın. Hiçbir şey konuşmam. Ben Güzin Abla değilim" dedi. Daha sonra Michael Brown'un Varoluş Süreci kitabıyla poz verip kahkahalar attı.
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11
Ceyda Düvenci:
Tatilden döndüğümden beri çok garip günler geçiriyorum. Acı-tatlı haberler ve sürprizler, hayrete düşüren anlar, çeşitli insanlık dersleri ve daha bir sürü şey... Bazen olur ya hem senin hem de dostlarının üzerinde kara bulutlar dolaşır ve telefon hep acı acı çalar. İşte tam da öyle oldu. Bu süreçte elbette desteğimi aldım ve psikoloğumla gerçekten çok verimli seanslar yaptığımı itiraf etmeliyim. O kadar güzel akıl ve kalp gözümü açtı ki anda başaramasam da sonrasındaki süreçlerde sakinleşmiş bir şekilde her yaşadığım şeye teşekkür edip her şeyi ve herkesi olduğu gibi kabul edip hayata devam edebiliyorum. Ve her günün sonunda evlatlarım ve kocamla aynı çatı altında sağlıkla ve huzurla yaşayabildiğim için çok şükür diyorum tekrar tekrar... diyeceğim şudur ki; hayat bu... acısı ve tatlısıyla her şey bizim için. Kabul edip devam edebilmek bize bağlı. Neden bu yazı kitap fotoğraflarının altında dersen!! Bu kitaplar bana çok iyi geliyor bu aralar. Yıldığım, yorulduğum, hayal kırıklığı yaşadığım, umudu kestiğim, üzüldüğüm, sinirlendiğim zamanlar beni önce kocam kaldırır ayağa sonra çocuklarım sonra da kitaplarım... bu yüzden sana da tavsiyem oku arkadaş... ne zaman çıkmaza girsen önce sevdiklerine sarıl sonra kitaplarına... geliştikçe değiştirebildiklerine, sevdikçe dönüştürebildiklerine inanamayacaksın... Sevgiyle...
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12
Burak Yılmaz
Nasip Niyete Vurgundur - Ethem Emin Nemutlu
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Cem Yılmaz
Bence Katil Öldürdü - Kurtcebe Turgul
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Tuba Ünsal
Bir Hediye Olarak Aldatmak / Uğur Yağcıoğlu
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16
Sıla
"Baba-kız aynı kitabı okuyoruz. Sinsi Hande de kaçırmamış, çekmiş"
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17
Can Yılmaz
"2018’in son kitabı bu olacak galiba, okuyalım bakalım..."
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18
Cem Yılmaz
Ankita Titanik / Murat Menteş
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19
Ezgi Mola
Read This If You Want to Be Instagram Famous / Henry Carroll
Kaynak: Gerçek Gündem