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Ünlü isimlerden kitap paylaşımları... Ne okuyorlar? 24 Eylül 2019, Salı cumhuriyet.com.tr

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Rıza Kocaoğlu okuduğu kitabı "Güzel olduğum kadar entelektüelim de pozum" notuyla paylaştı. İşte paylaşımlarına göre ünlülerin okudukları kitaplar...

Rıza Kocaoğlu: Güzel olduğum kadar entelektüelim de pozum

Kokular Kitabı / Vedat Ozan
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Ceyda Düvenci

"Okuma listemi paylaşmamı istiyorsunuz hep. Başucumdaki kitaplarım. ben... Sırayla okunacaklar, hepimize faydalı olacaklar..."