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Sindirim sistemini etkileyen ülser, mide dokusunda meydana gelen yaralar ve iltihaplanmalar olarak kendini gösteriyor. Hayat kalitesini düşüren bir mide hastalığı olarak dikkat çeken ülser, beslenme düzeninde yapılan değişikliklerle belli ölçüde kontrol altına alınabiliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Halil Genç, ülser ile ilgili merak edilenleri anlattı…



ÜLSER NEDİR?



Ülser, mide ya da onikiparmak bağırsağının, mide asidi ve pepsin gibi sıvılar tarafından tahrip edilip, doku kaybının oluşmasıdır. Doku kaybının yanı sıra mide ya da onikiparmak bağırsağında pepsinin de etkisi ile yaralar oluşur. Enflamasyon adı verilen bu yaralar, ülkemizde mideden çok onikiparmak bağırsağında görülmektedir. Midede oluşan ülserler gastrik ülser, onikiparmak bağırsağında oluşan ülserler duoedenum ülseri veya bulber ülser olarak adlandırılır. 3-5mm den 5 cm.’e varan genişlikte olabilirler.