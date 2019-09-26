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"BÜTÜN ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM"

Küçük kızı kucağında taşıyan Kerem Suna, "Uyurken gördüm başına kötü şeyler de gelebilirdi. Ben de bir babayım kız erkek fark etmez bütün çocuklara sahip çıkmamız lazım. Uykulu halde belli ki çalıştırılmış bir çocuk. Hepimizin duyarlı olması lazım. Kucağıma aldım indirdim" dedi.



Metrobüste uyuyakalan küçük kız durağa gelen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerine teslim edildi. Polis ekiplerinin ise ilerleyen saatlerde aileye ulaşarak çocuğu teslim ettiği öğrenildi.