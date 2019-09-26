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Metrobüste yürek burkan görüntü 26 Eylül 2019, Perşembe DHA

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Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü istikametine giden bir metrobüste dün saat 22.00 sıraları. Elinde bir buket çiçek ve poşet olan 10 yaşlarındaki Suriyeli bir kız çocuğu Çağlayan durağında metrobüse bindi.
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Yaşıtları yarın okula gitmek için sıcak yataklarına girerken sokaklarda çalıştırıldığı tahmin edilen küçük kız günün yorgunluğuyla körük kısmında yere yattı.