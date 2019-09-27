Bayramiç'te Kaz Dağları protestosu
Bayramiç'te Kaz Dağları protestosu
27 Eylül 2019, Cuma
cumhuriyet.com.tr
1
Kaz Dağları’na yönelik altın madeni katliamı nedeniyle Bayramiç Belediyesi'nin çağrısıyla toplanan yurttaşlar protesto gerçekleştirdi. Sürmekte olan altın yağması durdurulamazsa bölgede tek bir orman parçası bırakılmayacağı vurgulandı.
2
Bayramiç'te bine yakın yurttaş Kaz Dağları'nda yapılan doğa katliamına karşı 'Kaz Dağları bizimdir bizim kalacak' ve 'Havama suyuma toprağıma dokunma' sloganı attı.
/Archive/2019/9/27/1600460_resource/WhatsApp_Image_2019-09-27_at_00.08.07__1_.jpeg
3
Kuzey Ormanları Savunması'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Bu akşam Bayramiç Belediyesi'nin çağrısıyla toplanan yurttaşlar, #KazDağları'nı yağmalayan 'Altın'cı filoya karşı omuz omuza yürüdü.
/Archive/2019/9/27/1600460_resource/EFax35OW4AE3xgC.jpg
4
Bine yakın Bayramiçli 'Kaz Dağları bizimdir bizim kalacak' ve 'Havama suyuma toprağıma dokunma' sloganı attı." denildi.