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Bayramiç'te Kaz Dağları protestosu 27 Eylül 2019, Cuma cumhuriyet.com.tr

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Kaz Dağları’na yönelik altın madeni katliamı nedeniyle Bayramiç Belediyesi'nin çağrısıyla toplanan yurttaşlar protesto gerçekleştirdi. Sürmekte olan altın yağması durdurulamazsa bölgede tek bir orman parçası bırakılmayacağı vurgulandı.
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Bayramiç'te bine yakın yurttaş Kaz Dağları'nda yapılan doğa katliamına karşı 'Kaz Dağları bizimdir bizim kalacak' ve 'Havama suyuma toprağıma dokunma' sloganı attı.