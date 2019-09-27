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Kalbiniz için 5 sağlıklı yaşam önerisi 27 Eylül 2019, Cuma cumhuriyet.com.tr

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Kalp hastalıkları tüm dünyada, yılda yaklaşık 17 milyon kişinin yaşamını kaybetmesine neden oluyor. Ülkemizde de kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölümlerin 200 bin civarında olduğu ve bu rakamın 2020’de ikiye katlanacağı tahmin ediliyor. Dünya Kalp Federasyonu, tütün kullanımı, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam gibi önlenebilir faktörlerin kontrol altına alınması ile kalp hastalığına bağlı erken ölümlerin en az %80'inin önlenebileceğini belirtiyor. Kardiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Mehmet Kabukçu, “29 Eylül Dünya Kalp Günü” nedeniyle kalp hastalıklarından korunma yolları hakkında bilgi verdi.
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1. Sigara en önemli neden

Tütün kullanan her iki kişiden biri bu nedenle yaşamını kaybetmektedir. Dünya genelinde önlenebilir ölüm nedenlerinin yaklaşık yarısından tütün kullanımı sorumludur. Özellikle sigara içen çocukların ve gençlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Sadece kullanmakla değil pasif maruziyetle bile bebeklerde ani ölümler ortaya çıkabilir. Yapılan bir çalışma, sigara içen bir kişiyle bir arada yaşamanın, kalp hastalığı riskini %34 artırdığını ortaya koymuştur. Genç nesillere tütün kullanmanın tehlikelerini anlatmak ve sigaraya başlamalarını engellemek bir sosyal sorumluluk görevidir. Tütün kullanımını bırakmak kalp hastalıklarına yakalanma riskini büyük oranda düşürmektedir.