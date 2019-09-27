Üniversiteden korkutan görüntüler
Üniversiteden korkutan görüntüler
27 Eylül 2019, Cuma
cumhuriyet.com.tr
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İstanbul Üniversitesi’nin Çapa Tıp Fakültesi binasının hasarlı görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Avcılar Kampüsü’nde bulunan Veterinerlik Fakültesi binasının da depremde büyük zarar gördüğü belirlendi. Binanın kolonlarında çatlaklar ve dökülmeler meydana gelirken öğrenciler yetkililerin duruma müdahale etmesini istedi. İşte fakülte binasından fotoğraflar:
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