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HAVA KİRLİLİĞİ İLE SAĞLIK İLİŞKİSİ



Environmental Science & Technology Letters’da yayımlanan bir makalede, farklı ülkelerden beş bilim insanı, çalışma kapsamında 42 ülkenin 2016 yılı PM 2.5 ölçüm verilerini incelemiş ve hava kirliliğinin yaşam süremizi azalttığını vurgulamıştı. Avrupa’daki hava kirliliği yoğunluğunun en yüksek olduğu 10 şehir arasında Türkiye’den 8 şehir araştırma kapsamındaydı.



Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ne göre, yıllık PM 2.5 partikül madde oranının metreküp başına 10 mikrogramın (10µg/m3) üstüne çıkması durumunda, sağlık riskleri artacak. Ancak bu oranın metreküp başına 10 mikrogramda kalmasının bile sağlık üzerinde olumsuz etkileri var. Kısaca tanımlamak gerekirse PM 2.5; bir şehrin havasında bulunan ve en fazla 2.5 mikron büyüklüğündeki (ince partikül) maddeleri ölçen bir değer.



PM verilerinin artışının neden olduğu en büyük sağlık riskleri, kardiyovasküler ve solunum yolu hastalıkları ile akciğer kanseri. Bu partiküllerin yoğunluğu arttıkça hava kirliliği de artıyor. Hava kirliliği arttıkça da ömrümüz azalıyor.



Söz konusu zarar bölgeden bölgeye değişiyor. Asya ve Afrika’daki kirlilik, bölgedeki insan yaşamını doğrudan etkileyerek ömrü 1.5 ile 2 yıl arasında azaltırken, Avrupa ve Kuzey Amerika gibi nispeten daha gelişmiş bölgelerde ise yaşam süresi, birkaç ay kısalıyor. Kısacası zehir soluyoruz. Sigara içmesek bile yaşadığımız büyük şehirlerdeki hava kirliliğinin vücudumuza çeşitli olumsuz etkileri var. Kirli havadaki ince partikül maddeler, vücudumuza akciğerlerden giriyor ve etkileri bakın nerelerde görülüyor.