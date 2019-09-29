'Perdeden gelinlik yap' dediler inat etti, 120 kilo verip ikiz doğurdu 29 Eylül 2019, Pazar cumhuriyet.com.tr
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Çocukluğundan bu yana fazla kilolarıyla mücadele eden Canan Başar Aytepe, sevdiği adamla hayatını birleştirmeye karar verdiğinde 178 kiloydu. En büyük hayali gelinlik giymek olan genç kadın 'gelinlik giyemezsin, çocuk doğuramazsın' sözlerini duyunca yıkıldı ve tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. 1 yılda 120 kilo veren Aytepe, önce evlendi sonra da ikizlerini kucağına aldı.
İstanbul'da yaşayan 37 yaşındaki Canan Başar Aytepe'nin başı uzun yıllar fazla kilolarıyla dertteydi. 5 yıl önce eşi Fatih Aytepe ile evlenmeye karar vermesinin ardından önce gelinlikçi 'gelinlik giyemezsin', sonra doktor ise 'çocuk doğuramazsın' dedi. Büyük hayal kırıklığına uğrayarak evlilikten vazgeçen genç kadına, eşi ne olursa olsun destek olup yanında duracağını söyledi. Aytepe, eşinin desteğini görünce kilo vermeye karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu. 1 yılda 120 kilo veren genç kadın sürpriz bir şekilde ikiz çocuklarına hamile kaldığını öğrendi. Sorunsuz bir hamilelik süreci geçiren Aytepe, 2 yıl önce kızları Damla ve Yağmur'u kucağına aldı.
İstanbul'da yaşayan 37 yaşındaki Canan Başar Aytepe'nin başı uzun yıllar fazla kilolarıyla dertteydi. 5 yıl önce eşi Fatih Aytepe ile evlenmeye karar vermesinin ardından önce gelinlikçi 'gelinlik giyemezsin', sonra doktor ise 'çocuk doğuramazsın' dedi. Büyük hayal kırıklığına uğrayarak evlilikten vazgeçen genç kadına, eşi ne olursa olsun destek olup yanında duracağını söyledi. Aytepe, eşinin desteğini görünce kilo vermeye karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu. 1 yılda 120 kilo veren genç kadın sürpriz bir şekilde ikiz çocuklarına hamile kaldığını öğrendi. Sorunsuz bir hamilelik süreci geçiren Aytepe, 2 yıl önce kızları Damla ve Yağmur'u kucağına aldı.
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"GELİNLİKÇİ BANA TRAVMA YAŞATTI"
Obez bir çocukluk dönemi geçirdiğini söyleyen Aytepe, “Gece 3'te kalkıp anneme makarna yaptırıp yiyordum. Fast-food ve asitli içecekleri çok fazla tüketiyordum. Eşimle uzun yıllar sevgili olduk. Evlenmeye karar verince gelinlik bakmak istedim, hayalim vardı. Gelinlikçiye gittim, katalogdan gelinlik beğendim, çalışan kadına gösterdim. O da bana 'kızım camdaki perdeyi sök, üstüne dola tamamı senin üstüne gelinlik olur' dedi. Söylediği benim için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Kafamdan aşağı kaynar su döküldü. Bu travmayı biraz zor atlattım. Hatta evlilikten vazgeçtim. Eşim her zaman destek oldu. Bana 'seni böyle seviyorum, hiçbir şey umurumda değil' diyordu, biz öyle devam ettik" ifadelerini kullandı.
Obez bir çocukluk dönemi geçirdiğini söyleyen Aytepe, “Gece 3'te kalkıp anneme makarna yaptırıp yiyordum. Fast-food ve asitli içecekleri çok fazla tüketiyordum. Eşimle uzun yıllar sevgili olduk. Evlenmeye karar verince gelinlik bakmak istedim, hayalim vardı. Gelinlikçiye gittim, katalogdan gelinlik beğendim, çalışan kadına gösterdim. O da bana 'kızım camdaki perdeyi sök, üstüne dola tamamı senin üstüne gelinlik olur' dedi. Söylediği benim için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Kafamdan aşağı kaynar su döküldü. Bu travmayı biraz zor atlattım. Hatta evlilikten vazgeçtim. Eşim her zaman destek oldu. Bana 'seni böyle seviyorum, hiçbir şey umurumda değil' diyordu, biz öyle devam ettik" ifadelerini kullandı.