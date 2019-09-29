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Sular çekilince ortaya çıktı 29 Eylül 2019, Pazar AA

Haber görseli
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Haber görseli
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Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde 2003 yılında baraj suları altında kalan ve yılın belirli zamanlarında suların çekilmesiyle ortaya çıkan Sapmaz köyü eski yerleşim yeri, köy sakinlerinin hatıralarını canlandırdı.