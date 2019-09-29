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'BU AYLARDA SULARIN ÇEKİLMESİYLE ORTAYA ÇIKIYOR'



Muhtar Mehmet Günay, köyün bölgede Gelevera adıyla bilindiğini ve adını içinden geçen Gelevera Deresi’nden aldığını söyledi. İsim değişikliğiyle Sapmaz adını alan köyün en az 500 yıllık tarihe sahip olduğunu belirten Günay, "Köyün baraj suları altında kalmasının ardından yükseklere yeni bir köy kuruldu. Köyün eski yerleşim alanı bu aylarda suların çekilmesiyle meydana çıkıyor. Köylüler de eski yerleşim yerlerini görüp hatıralarını canlandırıyor" dedi.