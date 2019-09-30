1

Her 8 kadından 1’inde görülen meme kanseri erken teşhis ve doğru tedavi planlaması ile tamamen iyileşebiliyor. Meme kanseriyle ilgili halk arasında doğru bilinen yanlışlar teşhisi geciktirirken tedavinin de yanlış planlanmasına neden olabiliyor. Doç. Dr. Ömer Uslukaya, meme kanseri hakkında doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgi verdi.



1-“Mamografi kanser yapar”

Yanlış. Halk arasında mamografinin kansere neden olduğu şeklinde bir inanış bulunmaktadır. Ancak bunun gerçekle bir ilgisi bulunmamaktadır. Çünkü mamografi çekiminde uygulanan radyasyon düzeyi çok düşüktür. Bununla birlikte mamaografi hastalığın teşhisi ve seyri esnasında doktora önemli bilgiler verir. Genç yaşta da istenebilir ancak memenin genç yaştaki yapısal özelliklerinden dolayı yeterli bilgi alınamayabilir.