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Müjdat Turan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, takipçileri tarafından kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.



Su altında görüntülediği ilginç anları anlatan Müjdat Turan, "Tavşan Adası'nda levrek avı yapıyordum. Deniz dibinde bir tane henüz çürümemiş ölü bir tavşan gördüm, ilgimi çekti. Yanına yaklaştığımda tavşanın altında bir ahtapot olduğunu ve onu yediğini gördüm. Yaklaşık 15-20 yıl önce yaşadığım bir olay aklıma geldi. Bir gün teknemdeyken kıyıda bir tavşanın ahtapot tarafında suya çekilip, avlandığını görmüştüm. İlginç bir olay olduğu için görüntüleri kaydettim. Bir deniz canlısı, bir kara canlısını karada yakalayıp, denize çekip avlıyor. Bu çok nadir görülen bir olay. Denizlerde, karadaki canlılarla beslenen çok nadir sayıda canlı var. Bunlardan birisi de ahtapot. Bu anları görüntüleyip, takipçilerimle paylaştım" dedi.