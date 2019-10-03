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ZAMAN DARALIYOR



Prof. Dr. Orhan Tatar, Türkiye’nin her bölgesinde deprem riski bulunduğunun kabul edilip hızlı bir şekilde, toplumsal bir mutabakatla gerekli tedbirlerin alınması gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi:



“Son İstanbul depreminin ardından şu bölge veya bu bölge demek yerine Türkiye’nin her bölgesinde şu ya da bu büyüklükte bir deprem riski bulunduğunu kabul edip, bu kabulden yola çıkarak herkesin çok süratli bir şekilde depreme hazır olması gerekiyor. Her geçen gün risk artıyor. Vatandaşlarımızı korku ve paniğe sevk etmeden, hızlı bir şekilde milli bir seferberlik halinde, devletin tüm kurumları, sivil toplum örgütleri ile herkes ortak bir akılla depreme karşı yapılması gereken mücadeleyi hızlandırmamız gerekiyor. Çünkü zaman daralıyor.”