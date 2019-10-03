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"68 il deprem fayları üzerinde" 3 Ekim 2019, Perşembe (İHA)

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Prof. Dr. Orhan Tatar, Türkiye’nin ciddi bir bölümünün deprem riski altında olduğunu hatırlatarak, bu bilinçle hareket edilmesi gerektiğini söyledi.
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Türkiye’de deprem alanında önemli çalışmalara imza atan Prof. Dr. Orhan Tatar, Türkiye’de 485 aktif fay bulunduğunu belirterek bu fayların 68 ilin sınırlarından geçtiğini söyledi. Türkiye’nin büyük bir bölümünün deprem riski altında bulunduğuna dikkat çeken Tatar, “Bilindiği gibi Türkiye’nin en önemli deprem kaynakları Kuzey Anadolu Fay Zonu, Doğu Anadolu Fay Zonu ve Eğe bölgesindeki aktif fay sistemleridir. Ülkemizin değişik bölgelerinde deprem riskleri var. Türkiye’nin tümüne birden baktığımızda her an 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 civarında aktif, diri fayın olduğunu biliyoruz. Bunlar 68 ilin sınırları içerisinden geçmekte. Bu da doğal olarak ülkemizin çok ciddi bir bölümünün deprem riski altında olduğunu gösteriyor” dedi.