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300 yıllık gelenek için mezarlığa akın ettiler 3 Ekim 2019, Perşembe cumhuriyet.com.tr

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Şırnak'ta, Cudi Dağı eteklerinde sürdürülen gelenek için yaklaşık 300 yıldır olduğu gibi bu sene de binlerce kişi, Balveren Mezarlığı'nı ziyaret etti.
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Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan Şırnaklılar, her sene gerçekleştirdikleri geleneksel mezarlık ziyareti için Balveren beldesinde buluştu. Yaklaşık 300 yıldır, sürdürdükleri ziyareti bu yıl da gerçekleştiren Şırnaklılar, etkinliği, yıllık buluşma organizasyonu olarak gördüklerini söyledi.