Kemal Kılıçdaroğlu, tarifeli uçak sırasında
Kemal Kılıçdaroğlu, tarifeli uçak sırasında
4 Ekim 2019, Cuma
cumhuriyet.com.tr
1
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana’dan Ankara’ya tarifeli Anadolu Jet uçağıyla döndü. Kılıçdaroğlu'nun uçağa binmek için diğer yolcularla birlikte sıraya girmesi sosyal medyada gündem oldu.
2
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da Dünya Avşarlar Derneği’nin 4'üncü kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katıldı. Adana'daki programı sona eren Kılıçdaroğlu, Ankara'ya dönmek için tarifeli uçak kullandı.
/Archive/2019/10/4/1611780_resource/Screenshot_4.jpg
3
CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Adana’dan Ankara’ya dönüşte tarifeli Anadolu Jet uçağını kullanması sosyal medyanın gündemine oturdu.
/Archive/2019/10/4/1611780_resource/Screenshot_5.jpg
4
Kılıçdaroğlu’nun uçağa binerken sıra beklediğini gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı. Birçok yolcu, Kılıçdaroğlu ile aynı sırada beklediklerin belirterek, o anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.
/Archive/2019/10/4/1611780_resource/Screenshot_6.jpg