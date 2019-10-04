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Kemal Kılıçdaroğlu, tarifeli uçak sırasında 4 Ekim 2019, Cuma cumhuriyet.com.tr

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana’dan Ankara’ya tarifeli Anadolu Jet uçağıyla döndü. Kılıçdaroğlu'nun uçağa binmek için diğer yolcularla birlikte sıraya girmesi sosyal medyada gündem oldu.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da Dünya Avşarlar Derneği’nin 4'üncü kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katıldı. Adana'daki programı sona eren Kılıçdaroğlu, Ankara'ya dönmek için tarifeli uçak kullandı.