Tatlı krizi nasıl önlenir? 5 Ekim 2019, Cumartesi cumhuriyet.com.tr
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Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek konu hakkında önemli bilgiler verdi.
Tatlı çoğu kişinin vazgeçilmezidir. Özellikle diyetteyken yaşanan tatlı krizleri diyetinizi devam ettirmeyi zorlaştırabilir. Her sabah büyük bir heyecanla başlanan diyetler akşamüzeri meydana gelen o tatlı isteği ile sona erebiliyor. Düzensiz beslenme, yoğun iş temposundan ara öğünlere vakit ayırmamak, kadınlarda regl dönemi, duygusal yeme bozuklukları, hormonal bozukluklar, bağırsak parazitleri vb. birçok sebep tatlı krizlerine neden olabilir.
Tatlı çoğu kişinin vazgeçilmezidir. Özellikle diyetteyken yaşanan tatlı krizleri diyetinizi devam ettirmeyi zorlaştırabilir. Her sabah büyük bir heyecanla başlanan diyetler akşamüzeri meydana gelen o tatlı isteği ile sona erebiliyor. Düzensiz beslenme, yoğun iş temposundan ara öğünlere vakit ayırmamak, kadınlarda regl dönemi, duygusal yeme bozuklukları, hormonal bozukluklar, bağırsak parazitleri vb. birçok sebep tatlı krizlerine neden olabilir.
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Tatlı ihtiyacı sonucu tüketilen pasta, çikolata, şerbetli tatlılar vücutta endorfin ve serotonin hormonlarının yani mutluluk hormonu salınımını arttırır. Fakat bu mutluluk kısa süre sonra kendini suçluluk duygusuna bırakacaktır. Diyet serüveniniz belki de bu suçluluk duygusu yüzünden sona erecektir.
Peki tatlı krizlerinden kurtulmanın bir çözümü yok mu? Elbette var!
Peki tatlı krizlerinden kurtulmanın bir çözümü yok mu? Elbette var!