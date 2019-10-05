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Tatlı ihtiyacı sonucu tüketilen pasta, çikolata, şerbetli tatlılar vücutta endorfin ve serotonin hormonlarının yani mutluluk hormonu salınımını arttırır. Fakat bu mutluluk kısa süre sonra kendini suçluluk duygusuna bırakacaktır. Diyet serüveniniz belki de bu suçluluk duygusu yüzünden sona erecektir.





Peki tatlı krizlerinden kurtulmanın bir çözümü yok mu? Elbette var!