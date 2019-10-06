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Bolu'da hortum yıktı geçti! 6 Ekim 2019, Pazar AA

Haber görseli
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Bolu'da bazı evler ve ağaçlar oluşan hortum nedeniyle zarar gördü.
Haber görseli
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, bazı evler ve ağaçlar hortum nedeniyle zarar gördü.