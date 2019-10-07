5 çocuğu ile yaşam savaşı veriyor! 7 Ekim 2019, Pazartesi cumhuriyet.com.tr
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İZMİR'in Kınık ilçesinde, eşi Bayram Türkmen (47) ile kızı Tülin Türkmen'i (14), topladıkları tütünü yağmurdan korumak istedikleri sırada yıldırım çarpması sonucu kaybeden Birsen Türkmen (42), 5 çocuğu ile yaşam savaşı veriyor. Eşi ve kızının yasını tutamadan evini geçindirmek için tütün tarlasında çalışmak zorunda kalan Türkmen, "Her yağmur yağdığında, yıldırım çarpacak korkusu ile kabus görüyorum. Yaşadığım çaresizliklere rağmen çocuklarımı hayata hazırlamak zorundayım" dedi.
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Kınık ilçesinin kırsal mahallerinden biri olan Taştepe'de yaşayan ve geçimlerini tütün toplayarak sağlayan Türkmen Ailesi, geçen temmuz ayında kabusu yaşadı. Bayram Türkmen, kızı Tülin Türkmen ile yağmurda ıslanmamaları için topladıkları tütünlerin üzerini örtmek istedi. Ancak
baba ve kızı, tütünlerin üzerini kapattıkları sırada, yıldırım çarpması sonucu can verdi.
Eşini ve 14 yaşındaki kızını toprağa veren Birsen Türkmen, yasını bile tutamadan 5 çocuğunun geçimi için tütün tarlasında çalışmayı sürdürdü. Evleri yıkılmak üzere olan aileye, adını açıklamayan bir yardım severden destek geldi. Eski ev yıkılıp, yenisinin yapımına başlandı.
baba ve kızı, tütünlerin üzerini kapattıkları sırada, yıldırım çarpması sonucu can verdi.
Eşini ve 14 yaşındaki kızını toprağa veren Birsen Türkmen, yasını bile tutamadan 5 çocuğunun geçimi için tütün tarlasında çalışmayı sürdürdü. Evleri yıkılmak üzere olan aileye, adını açıklamayan bir yardım severden destek geldi. Eski ev yıkılıp, yenisinin yapımına başlandı.