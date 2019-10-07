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5 ÇOCUĞU İLE DEPODA KALIYOR

Evleri yapılıncaya kadar bir akrabalarına ait tütün deposuna yerleştirilen Birsen Türkmen ve çocukları, eski ve sağlıksız yapıda yaşam savaşı veriyor. Yaşları 10 ile 16 arasında değişen 2'si erkek 3'ü kız 5 çocuğuyla kalan Birsen Türkmen, sadece tütün toplayarak geçimlerini sağladıklarını, başka gelirlerinin bulunmadığını söyledi. Acı olaydan sonra da çalışmaya devam ettiğini, çalışmadıkları takdirde aç kalacaklarını ifade eden Türkmen, çocuklarının okul masraflarını zorlukla karşılıyor. İmkanları olmadığı için okutamadıkları ölen Tülin'in, evin geçimine katkı sağlamak için çalıştığını, şimdi ise 16 yaşındaki kızı Ece'nin bir turşu fabrikasında işe girdiğini söyleyen Türkmen, "Çalışmazsak aç kalacağız. Daha önce tütün hasadı bittiğinde, Tülin belli dönemlerde çalışıp eve para getiriyordu. Şimdi ise Ece çalışıyor" dedi.

