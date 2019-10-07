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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.Melike Özberk Koç konu hakkında önemli bilgiler verdi.



Üst solunum yolu enfeksiyonları tüm dünyada ve ülkemizde doktor ve hastane ziyaretlerinin en sık nedenidir.Üst solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan iki yüzden fazla virüs mevcuttur.Özellikle son baharda çocukların okula ve kreşe başlaması havaların soğuması dolayısı ile iç içe yaşam koşulları enfeksiyon sıklığını artırmaktadır sağlıklı bir çocuğun senede sekiz defaya kadar viral üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmesi normal bir durumdur yaş büyümesi ile birlikte üst solunum yolu enfeksiyonu sıklığında da azalma görülür.Çocukluk çağında görülen üst solunum yolu enfeksiyonlarından en önemlilerinden biri de krup hastalığıdır.