Makyaj malzemesi sandığı yapıştırıcıyla gözlerini yapıştırdı 8 Ekim 2019, Salı cumhuriyet.com.tr
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Bursa’da, okuldan gelen ablasının çantasından aldığı yapıştırıcıyı makyaj malzemesi sanıp oynamaya başlayan 3 yaşındaki çocuğun gözlerine yapıştırıcı bulaştı. Sol göz kapakları yapışan küçük kız tedavi altına alındı.
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Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki H.A., okuldan dönen ablasının çantasını karıştırdı. Çantada bulduğu ve makyaj malzemesi sandığı yapıştırıcı ile oynamaya başlayan küçük kız, yapıştırıcıyı gözlerine sürmeye başladı.