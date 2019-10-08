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Yapıştırıcının etkisiyle gözleri yanan ve kapanan çocuk ağlayarak ailesinden yardım istedi. Çocuğun gözlerine yapıştırıcı yapıştığını fark eden ailesi durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından çocuğu hastaneye kaldırdı. Gözlerinin açılması için tedavi altına alınan H. A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.