Kolon kanseri riskini azaltan 6 öneri 8 Ekim 2019, Salı cumhuriyet.com.tr
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Kolon kanseri, yaşamı tehdit eden kanser türleri arasında üçüncü sırada yer alıyor. Kalın bağırsak kanserinin oluşumunda; polipler, beslenme alışkanlıkları ve genetik faktörler etkili rol oynuyor. Tedavide çok önemli bir yeri bulunan cerrahi uygulamalar da günümüzde artık laparoskopik yani kapalı olarak gerçekleştirilerek, hastanın yaşam kalitesi ve psikolojisine olumlu etki sağlıyor. Prof. Dr. Ercan Gedik, kolon kanseri ve cerrahi tedavisi hakkında bilgi verdi.
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50 yaş sonrası düzenli kolonoskopi öneriliyor
Kolon kanserinin en önemli nedenleri arasında; yaş, ailesel öykü, polipler, ailede jinekolojik kanser hikayesi, beslenme şekilleri, genetik yatkınlık gibi faktörler ön plandadır. Yavaş ilerleyen ve erken dönemde belirti vermeyen kolon kanseri riski özellikle 50 yaşından sonra artar. Bu nedenle düzenli tarama programları ihmal edilmemelidir. 50 yaşını aşmış herkesin, doktorun önerdiği şekilde kolonoskopi yaptırması, kolon kanserinin erken dönemde saptanmasında veya kansere neden olan poliplerin yakalanarak kansere dönüşmeden alınmasında etkili rol oynamaktadır.
Kolon kanserinin en önemli nedenleri arasında; yaş, ailesel öykü, polipler, ailede jinekolojik kanser hikayesi, beslenme şekilleri, genetik yatkınlık gibi faktörler ön plandadır. Yavaş ilerleyen ve erken dönemde belirti vermeyen kolon kanseri riski özellikle 50 yaşından sonra artar. Bu nedenle düzenli tarama programları ihmal edilmemelidir. 50 yaşını aşmış herkesin, doktorun önerdiği şekilde kolonoskopi yaptırması, kolon kanserinin erken dönemde saptanmasında veya kansere neden olan poliplerin yakalanarak kansere dönüşmeden alınmasında etkili rol oynamaktadır.