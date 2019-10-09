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Ödünç aldı! Üreticisi oldu... 9 Ekim 2019, Çarşamba cumhuriyet.com.tr

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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çiftçilik yapan İbrahim Elçi, tarlası için arkadaşından borç aldığı solucan gübresinden yüksek verim sağlayınca yaklaşık 1 yıl önce gübre üretimine başladı.
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çiftçilik yapan İbrahim Elçi, tarlası için arkadaşından "borç aldığı" solucan gübresinin üretimine başlayarak ayda yaklaşık 4 ton gübre üretir hale geldi.