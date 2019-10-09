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Daha yaşlı bireyler, aynı zamanda nöropsikolojik testlere ve manyetik rezonans görüntülemeye (MR) tabi tutuldular. Bu çalışma 2015’ten 2018’e kadar devam etti.



Analizler üzerinden katılımcıların kavrama ve görüntüleme performanslarına bakıldığında, haftada en az 4 kez çay tüketen bireylerin (yeşil çay, siyah çay yada kokulu çay) – 25 yıllık süreç içerisinde- beyin fonksiyonlarının daha etkili bir şekilde birbirlerine bağlı olduğu gözlemlendi. Feng bu durumu açıklarken trafik akışını örnek verdi. “Beynin de bölgeleri ve bağlantı yolları vardır. Yollar daha iyi organize olduğunda, taşıtların ve yolcuların hareketi daha etkili ve az kaynakla sağlanır” dedi.

