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Düzenli çay içenlerin beyin sağlığı araştırıldı 9 Ekim 2019, Çarşamba cumhuriyet.com.tr

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Uslararası Singapur Üniversitesi’ndeki (NUS) araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalara göre, düzenli olarak çay içen bireylerin, içmeyenlere oranla, -sağlıklı kavrama yetisine bağlı olarak- daha organize bir beyne sahip oldukları ortaya çıkarıldı. Araştırma grubu bu bilgileri 36 yetişkin bireyde beyin taraması yaptıktan sonra açıkladı.
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Araştırma grubunun başkanı yardımcı profesör Feng Lei, çalışmaları sonucunda (NUS bünyesinde Sağlık Bilimsel Psikoloji Departmanı), çay içmenin beyin gelişimini olumlu yönde etkilediğini ve yaşlanma karşıtı etki yarattığını keşfettiğini belirtti.

Araştırmalar, Essex Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi’ndeki araştırma ortaklarıyla ortaya konularak, Aging dergisinde yayımlandı.



Düzenli Çay Tüketmenin Faydaları
Geçmişte yapılan çalışmalar, çay tüketiminin, kalp damar rahatsızlığını azalttığını ve insanların ruh haline olumlu etki yarattığını ortaya koydu.