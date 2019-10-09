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Çevresel Faktörler; İdeal kiloda olun, Vücut kitle indeksinin >35 veya <19 olması tüp bebek başarı şansını ve düşük riskini artırır. Yani çok kilolu olmak da çok zayıf olmak da başarıyı olumsuz etkiler. Bu nedenle ideal kilonuza gelmeden tedaviye başlamamanızı tavsiye ederim.

Stresinizi azaltın: Stresin azaltılması çiftler için belki de başarılması en zor durumdur. Ama bilimsel çalışmalar stres azaltıldığında gebelik oranlarının ciddi anlamda arttığını göstermektedir. Bununla baş etmek için gerekirse profesyonel destek almaktan çekinmeyin.

Sigara ve alkolü bırakın: Sigaranın hem yumurta hem de sperm kalitesi üzerine olan olumsuz etkileri artık herkes tarafından biliniyor. O yüzden tedavi öncesi mümkünse sigara ve alkolün kesilmesi tüp bebek başarı şansını artıracaktır.

Yumurta ve sperm kalitesini artıran vitamin takviyesi alın ve sağlıklı beslenin; DHEA ve koenzimQ10 takviyesinin yumurta sayı ve kalitesini artırdığı bilimsel çalışmalarda gösterilmiştir. Özellikle 35 yaşından büyük kadınlarda bu vitaminlerin takviyesi gebelik şansını artırabilir.Hem kadın hem de erkek için vitamin takviyesinden belki daha da önemlisi dengeli ve sağlıklı beslenmedir. Akdeniz tipi beslenmenin yumurta ve sperm kalitesi üzerine olan olumlu etkileri bazı bilimsel çalışmalarda gösterilmiştir.

Akdeniz tipi beslenmede tüketilmesi gereken gıdalar şunlardır: Haftada 2-3 defa balık, çiğ fındık, fıstık, badem ve ceviz gibi yağlı tohumlar, haftada 2-3 defa yumurta, az pişmiş, kavrulmamış sebze, meyve, tuzu ve yağı az peynir, günde 2 porsiyon süt, yoğurt, ayran, tam buğday, çavdar veya kepekli ekmek ve zeytinyağı.

