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Tüp bebek başarısını artırmanın yolları 9 Ekim 2019, Çarşamba İHA

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Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Deniz Ulaş, tüp bebek başarısını artırmanın yolları konusunda önemli bilgiler verdi.
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Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin yaklaşık yüzde 85’inin ilk 1 yıl içinde gebe kaldığını dile getiren Doç. Dr. Deniz Ulaş, “Eğer 1 yılın sonunda hamile kalamadıysanız kısırlığın nedeninin araştırılması ve uygun tedavinin başlanması gerekir. Aşılama vs. gibi diğer infertilite tedavilerine rağmen gebelik elde edilemediyse artık tüp bebek tedavisi gündeme gelecektir” diye konuştu.
Doç. Dr. Deniz Ulaş, “Tüp bebek tedavisi nasıl bir süreçtir? Başarı oranı nedir? Başarıyı etkileyen faktörler nelerdir? Tüp bebek başarı oranı nasıl artırılır?” gibi soruların cevaplarını verdi.
Kısa anlatımla tüp bebek tedavisi, kadından alınan yumurtaların, erkekten alınan spermlerle laboratuvar ortamında döllendirildiği medikal bir işlem olduğunu dile getiren Doç. Dr. Deniz Ulaş, “Döllenmenin ardından en iyi kalitedeki embriyolar kadının rahmine yerleştirilir ve yaklaşık 12 gün sonra kanda gebelik testi yapılır.