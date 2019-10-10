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Umarım her genç kardeşim hayallerine ulaşır. Benden size ufak bir ip ucu; Çok çalışın, ailenize saygıda kusur etmeyin, kimseden medet ummayın, herkesi dinleyin ama kendi bildiğinizi yapın. Hayat başkalarının dediğini yapmak ve başkalarını mutlu etmeye çalışmak için çok kısa. İnsanları mutlu edemezsiniz. Şimdi gidip suyun üzerinde yürü, 'Yüzme bilmiyor ki, o yüzden suyun üstünde yürüyor' derler"