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Mersin'den Times Meydanı'na 10 Ekim 2019, Perşembe cumhuriyet.com.tr

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Survivor'da 2 defa şampiyon olduktan sonra katıldığı ABD'nin en çok izlenen yarışma programı The Challenge'ı da kazanan ve aynı yarışmanın yeni sezonunda yer alacak olan Turbo Turabi lakaplı Turabi Çamkıran, Instagram hesabından "Bu gerçek olamaz" başlıklı bir paylaşım yaptı.
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The Challenge yarışmasını kazandıktan sonra Amerika'da geniş bir hayran kitlesi edinen ve Times Meydanı'na posteri/fotoğrafları asılan Turabi, hislerini Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.