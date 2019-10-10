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Eğitim alan kadın çiftçilerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler,





"Yaklaşık 5 aylık süre zarfında çalışmalarını sürdüren kadın çiftçiler, yapılan analizler sonucunda arı sütünün fiyatının belirlenmesinde temel kalite parametresi olan ve en az 1,4 değere sahip olması gereken '10 Hidroksi Dekanoik Asit' (HDA) değerinde 2,1 yüzdesiyle karşılaşarak başarıya imza attı. Kadın çiftçilerimiz ile Gürgentepe'den Gölköy'e, Ulubey'den Aybastı'ya kadar bir takım oluşturduk. Şu anda büyük başarı sergiliyorlar. Aynı zamanda da dünyaya örnek olacak çalışmaları yapıyorlar. Pazarlama konusunda da biz onlara destek olacağız. Aynı zamanda kurduğumuz tarım şirketimizin ürünlerinden biri olarak da bunu halkımıza sunacağız. Kadın çiftçilerimizi örnek olması için billboard'larda tanıtacağız. Türkiye, bu başarılı kadınları tanıyacak."

