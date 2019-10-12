Foto Galeri Haber Yaşam Kültür-Sanat Çevre Gezi Spor Doğa ve İnsan

Eski NASA çalışanı: 1970'lerde Mars'ta yaşam bulduk... 12 Ekim 2019, Cumartesi cumhuriyet.com.tr

Haber görseli
1
NASA'nın 1970'lerde gerçekleştirdiği Mars görevleri, Mars'ın kızıl toprağından örnekler almıştı. Bu örneklerde bazı mikroorganizmalar ortaya çıkmış fakat NASA yeterli delil olmadığını iddia etmişti. Testlerden birini yürütmüş eski NASA çalışanıysa delillerin yeterli olduğunu söylüyor.
Haber görseli
2
webtekno'nun haberine göre; NASA’nın eski ve önemli çalışanlarından biri olan Gilbert Levin, Scientific American dergisine yazdığı yazıda ilginç bir açıklama yaptı. Gilbert, 1970’lerde gerçekleştirilen Viking görevlerinde uzaylı yaşamına dair birkaç ipucu elde ettiklerini açıkladı. Ayrıca yazısının bir kısmında Mars’ta hayat olabileceğinin zıttını çıkaran bir kanıt olmadığını da söyledi.

NASA’nın 1970 yıllarında gerçekleştirdiği Viking görevleri, NASA’nın Mars’a gönderdiği ilk araçları içeriyordu. İki Viking görevinde de ayrı ayrı birer araç bulunuyordu ve bu araçlar Mars toprağından örnekler alarak biyolojik hayatı inceliyordu.