3

Gilbert Levin, Viking görevlerinde testlerden birini yürüten bir araştırmacıydı. Levin, Mars toprağını organik bileşiklerle birleştirerek herhangi bir CO2 (Karbondioksit) olup olmadığını kontrol ediyordu. Toprakta bulunan herhangi bir mikroorganizma, bu bileşeni sindirecek ve sera gazı ortaya çıkaracaktı.



1997 yılına gelindiğinde ise Levin, bu testlerde pozitif sonuç alındığını söyledi. Viking araçlarından birisi, Mars'Ta bir mikroorganizma bulmuştu. Testlerde alınan pozitif sonuç yalnızca bir teste ait değil, dört teste aitti. Ayrıca iki araçtan yapılan testleri içeriyordu. Bu araçların Mars’ta bulundukları zaman aralarındaki mesafe 6.400 kilometre kadardı.



NASA’nın daha sonra gerçekleştirdiği testlerde ise herhangi bir mikroorganizmaya rastlanılamadı. NASA tarafından yapılan açıklama, bulunan delillerin araçların iniş alanlarının çevresindeki toprakta yaşayan mikroorganizmaları kanıtlamak için yetersiz ve hatta ‘inorganik kimyasal reaksiyonlar’ olduğu yönündeydi.



Levin, 10 Ekim 2019’da yayınladığı yazısında Dünya’da sıkça kullanılan bir mikroorganizma testinin o zamanlarda pozitif sonuç verdiğini söyledi. İki Viking aracı da mikroorganizma bulmayı başarmıştı. Levin, günümüzde NASA’nın Mars planları hakkında da yorum yaptı:



‘NASA, 2020 Mars görevinde herhangi bir yaşam tespit etme testi yapmayacağını zaten duyurdu. Ancak Mars’taki bir sonraki görevde yaşam tespit etme görevlerinin yapılması gerektiğine inanıyorum. 1970’lerde Mars’ta yaşamın kanıtını bulduğuma inanıyorum.’