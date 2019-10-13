Polis, HDP'lileri gözaltına aldı
Polis, HDP'lileri gözaltına aldı
13 Ekim 2019, Pazar
cumhuriyet.com.tr
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HDP'nin kuruluşunun 7'nci yıldönümünde partinin Beşiktaş İlçe binasında toplantı düzenlendi.
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Toplantıya HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP İstanbul Milletvekilleri ve parti üyeleri katıldı. Toplantı öncesi partililer polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında binaya girdi.
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Toplantı sonrasında polis, HDP'lilere biber gazı ve plastik mermiler ile müdahale etti.
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7 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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Fotoğraflar: Kurtuluş Arı
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