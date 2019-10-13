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Polis, HDP'lileri gözaltına aldı 13 Ekim 2019, Pazar cumhuriyet.com.tr

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Haber görseli
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HDP'nin kuruluşunun 7'nci yıldönümünde partinin Beşiktaş İlçe binasında toplantı düzenlendi.