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Toroslar'daki saklı güzellik "Uçansu Şelalesi" 5 Mayıs 2019, Pazar cumhuriyet.com.tr

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Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde Toroslar'ın zirvesinden doğan Uçansu Şelalesi, ormanın içinde adeta saklı bir güzellik oluşturuyor.
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Kayabükü ve Eskibağ köylerinin sınırlarında Toros Dağları’nın ortasında yer alan Uçansu Şelalesi, gizemli güzelliğiyle ilgi çekiyor. Her geçen yıl yerli ve yabancı ziyaretçilerinin sayısı artan Uçansu Şelalesi, yaklaşık 50 metre yükseklikten birkaç koldan dökülerek Alara Çayı’na hayat veriyor. Uçansu Şelalesi’nin suyu, ulu çınarlar ve el değmemiş ormanın içinden yaklaşık 100 kilometrelik bir yolculuğun sonunda Manavgat’ta Akdeniz’le buluşuyor.