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Özeren şöyle devam etti:

"Uçansu Şelalesi, 2008 yılında UNESCO tarafından dünyada insan mutluluğu ve sağlığını müspet yönde etkileyen en güzel yüz yerden 19 tanesi Türkiye’den seçilmiş ve bunların içerisinden en güzel yerlerden biriside Alara Vadisi olarak seçilmiştir. Alara Vadisi'nin doğusunda Gündoğmuş ilçesi sınırlarında yer alan Uçansu Şelalesi hem yurt dışından, hem de yurt içinden binlerce turisti ağırlamaktadır. Ancak turistlerin konaklayacak ya da yemek yiyecek mekanları olmadığından daha fazla tanıtım olsa da halka yeterli katkıda bulunamamaktadır. Önümüzdeki günlerde Uçansu Şelalesi'nin daha fazla tanıtılması ve hem de halkın turizm pastasından Gündoğmuş halkının da daha fazla hissesini alabilmesi için hem konaklama, hem de yemek yeme yönünde, yöresel ürünlerin pazarlanması yönünde çalışmalar yapacağız."



Akseki’den Uçansu Şelalesi’ni görmek için gelen fotoğraf sanatçısı Mustafa Hatipoğlu, "Burayı hep merak ediyordum. Bugün görme imkanı buldum. Gerçekten çok mutluyum. Toroslar'ın arasında muhteşem bir güzellik yatıyor. Bu güzelliği herkesin keşfetmesi, görmesi gerekiyor" diye konuştu.