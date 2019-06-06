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Sahilde yaz, zirvede kış turizmi

Öte yandan sahildeki yoğunluğa girmek istemeyen tatilcilerin adresi ise torosların zirvesinde karlı dağlar oldu. Torosların 2 bin metre yükseğinde Alanya ve Gündoğmuş ilçeleri arasında yer alan Eğrigöl başta olmaz üzere Karıngöl, Dipsizgöl gibi pek çok krater küçük gölleriyle yılın orta yerinde hem kar hem de renk renk çiçekleri, çimenleri ve küçük küçük dereleriyle görsel şölen sundu. Kar birikintileri üzerinde kayanlar, kartopu oynayıp kardan adamlar yapanlar renkli görüntüler oluşturdu.