Kaş bayramda yüzde 100'ü yakaladı 7 Haziran 2019, Cuma cumhuriyet.com.tr
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Antalya’da 9 günlük bayram tatili sürecince yaklaşık 400 bin yerli turistin konaklanması öngörülürken, Kaş’ta otellerin yüzde 100’e yakını doldu. Turizm Seyahat Acentası İşletmecisi Ufuk Güven, bayram tatili döneminde otellerde doluluk oranının yüzde 100’e yaklaştığını söyledi.
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Sezon iyi başladı
Genellikle aktivite turizmi yaptıklarını belirten Ufuk Güven, “Kaş dalış başta olmak üzere, aktivite turizmi konusunda uzman bir bölgedir. Burada birçok aktiviteye katılabiliyorsunuz. Bunlardan en önemlisi, Batık Şehir üzerinde yapılan tekne turlarıdır. Saklıkent Kanyonu, Patara Plajı ve dünyaca meşhur Kaputaş Plajını içine alana turlar şeklinde düzenleniyor. Kaş bölgesinde yamaç paraşütü, deniz kanosu gibi aktiviteler de yapmak mümkündür. Sezon iyi başladı, iyi gidiyor. Nerdeyse doluluğu yakaladık. Umarım bayramdan sonra da aynı şekilde devam ederiz“ dedi.
Genellikle aktivite turizmi yaptıklarını belirten Ufuk Güven, “Kaş dalış başta olmak üzere, aktivite turizmi konusunda uzman bir bölgedir. Burada birçok aktiviteye katılabiliyorsunuz. Bunlardan en önemlisi, Batık Şehir üzerinde yapılan tekne turlarıdır. Saklıkent Kanyonu, Patara Plajı ve dünyaca meşhur Kaputaş Plajını içine alana turlar şeklinde düzenleniyor. Kaş bölgesinde yamaç paraşütü, deniz kanosu gibi aktiviteler de yapmak mümkündür. Sezon iyi başladı, iyi gidiyor. Nerdeyse doluluğu yakaladık. Umarım bayramdan sonra da aynı şekilde devam ederiz“ dedi.