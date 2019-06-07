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Çince öğreneceğiz

Son birkaç senedir özellikle Çinli ve Koreli turist sayısında artış olduğuna dikkati çeken Güven, “Bu ilk önce kış turizminden başladı. Çinliler güneş turizmini çok sevmiyor ama şu anda önemli ölçüde Çinli turist görüyoruz. Aktivitelere katılıyorlar. Onları burada görmekten çok mutluyuz. Anlaşmakta biraz zorluk da çeksek, yavaş yavaş biz de Çince öğreneceğiz. Çünkü batılı pazar dışında önemli bir pazar olmaya başladı” diye konuştu.