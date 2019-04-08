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“HAYATI KARİKATÜRLERLE ANLATIYORUZ” SERGİSİ AÇILDI



Karikatür Atölyesi’nin çocuk ve yetişkin grubu çizerlerinin çalışmalarından oluşan sergi 4 Nisan Perşembe günü Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açıldı. 23 çizerin

çalışmalarından oluşan sergi yoğun bir ilgi ile karşılandı. Açılışta Atölye kurucusu Emre Yılmaz açılışa gelen herkese teşekkür ederek katılımcı çizerlere teşekkür belgesi verdi. Sergi katılımcıları da sergiye ilgi gösteren izleyicilere konuşmalar yaptı. Sergi 10 Nisan tarihine kadar Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi Abidin Dino Salonu’nda izlenebilir.



Adres: Kavaklıdere Mahallesi, John F. Kennedy Caddesi No: 4 Çankaya/Ankara