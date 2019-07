5

‘Gözlerimiz parladı’

Gökhan Özoğuz, bir gazetecinin ''Seçim sürecinde kendi şarkınızı duyunca neler hissettiniz'' sorusu üzerine şöyle konuştu:

''Biz o sırada Halk TV'yi izliyorduk. Ekrem Bey'in konuşması bitti, şarkı girdi. Ben şok oldum. 'Her şey güzel olacak' çalıyor dedim. Orada inanılmaz mutlu olduk. 2000 senesinde yaptığımız bir şarkı, ilk defa bu şekilde ortaya çıkıyor. Her zaman çalıyoruz konserlerimizde. Özellikle bizim jenerasyonumuz siyaset konusuna çok fazla girmezdi zamanında. Sadece bilirdik. Biz, Özal dönemi gençleriyiz. Her dönem ülkenin durumuna göre siyasiler gelirler ve doğru işler, dışarıdan bakıldığında tersmiş gibi görünse de illa doğruya döner o. Biz, Ekrem Bey nezdinde ilk defa bir siyasiyi sevdik, gönülden. Çünkü barış, kucaklama, anlayış, herkese aynı şekilde eğilme, sanata, eğitime, toplumun ihtiyacı olan her şeye karşı yaklaşım modeli bizi çok kavradı. Eminim başka siyasetçilerin de toplum tarafından benimsenmişliği vardır, eminim onlar da doğrulardır ama bizim meşrebimizce bize çok yakın geldi. Gördüğümüz dakikadan itibaren gözlerimiz parladı. Bizim için en önemli olan şey, ülkenin, bayrağın, vatanın her tarafında, sevgiyi ve umudu aşılıyor olması her şeyi bitirdi bizde''