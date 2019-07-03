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Athena'dan İmamoğlu'na ziyaret: Biz, birleştirenin her zaman arkasındayız… 3 Temmuz 2019, Çarşamba Hazal Ocak

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Athena grubunun kurucuları Gökhan ve Hakan Özoğuz kardeşleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Saraçhane'deki makam odasında dün ziyaret etti.

Gökhan Özoğuz, ‘Biz, Ekrem Bey nezdinde ilk defa bir siyasiyi sevdik, gönülden. Çünkü barış, kucaklama, anlayış, herkese aynı şekilde eğilme, sanata, eğitime, toplumun ihtiyacı olan her şeye karşı yaklaşım modeli bizi çok kavradı’ diye konuştu.
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Hakan Özoğuz, ''Biz, birleştirenin her zaman arkasındayız'' dedi.
İmamoğlu, Özoğuz kardeşleri, ''Politika politika… İnsan sıkılıyor bazen. Günün yarısını farklı kesimlere, sanatçılara mı ayırsak'' sözleriyle karşıladı.