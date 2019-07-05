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'Tosuncuk'un yurt dışında lüks yat sefası böyle görüntülendi 5 Temmuz 2019, Cuma cumhuriyet.com.tr

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ÇİFTLİK Bank dolandırıcılığının bir numaralı ismi firari sanık Mehmet Aydın'ın yurt dışında sürdüğü lüks yaşama ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan Aydın’ın kayınpederi olan davanın firari sanığı Hakan Soysal, 1 Temmuz 2017 tarihinde davanın görüldüğü İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne giderek teslim oldu. İfadesinin ardından serbest bırakılan Hakan Soysal sahibi oldukları şirketi Çiftlik Bank’a sattıklarını, ücretli olarak çalışmaya başladıklarını, 1 ay sonra da işten çıkarıldıklarını öne sürdü.
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Kurucusu olduğu Çiftlik Bank ile 132 bin 222 kişiden dolandırdığı 1 milyar 139 milyon 972 bin TL para ile yurt dışına kaçan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın yurt dışındaki lüks yaşamına devam ediyor.