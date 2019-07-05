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İDDİANAMEDEN



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 1 kez "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", 3 bin 762 kez "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık", 3 bin 762 kez "Ticari şirket faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez de "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıl hapis cezası isteniyor.



