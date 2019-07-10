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Türkiye'deki yer altı şehrinden bakın neler çıktı 10 Temmuz 2019, Çarşamba cumhuriyet.com.tr

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Dünyanın en büyük yeraltı şehrinde ortaya çıkartılan 13.yüzyıla ait kilise ve kilisenin yanında bulunan mezarlar geçmişe ışık tutacak.
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Nevşehir Belediyesi tarafından ortaya çıkartılan dünyanın en büyük yeraltı şehrinde gün yüzüne çıkartılan kilise ve kilisenin yanında bulunan mezarlar tarih severleri heyecanlandırdı. Nitekim kilisenin hemen yanı başında bulunan mezarlar içerisinde o döneme ait papaz kıyafetleri, haç işaretleri ve gözyaşı şişeleri ortaya çıkartıldı.