6

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Akıner, 'Terminatör böcek'lerin laboratuvar ortamında dev kabuklu böceklerin üretildiği kütükler üzerinde üretildiğini belirtti. Üretim sırasında belli bir aşamaya kadar getirilen bireylerin, var olan zararlı ya da zarar görmüş ağaçlar üzerine yerleştirildiğini ifade eden Doç. Dr. Akıner, "Ülkemizde doğu ladin ormanları 300 bin hektarlık bir alana sahip ve bu ormanların büyük bir kesimi de Doğu Karadeniz Bölgesi’nde. 1950’lerden beri ülkemizde görülen bu dev kabuklu böceğin tek doğal düşmanı da terminatör böcektir. Bu nedenle de Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Artvin ya da Trabzon illerindeki laboratuvarlarda, bu terminatör böceğin üretimi yapılıyor. Şu ana kadar da çok büyük bir başarı sağlanmış durumda. Fakat son dönemlerde tekrardan koruma oranlarının artması ve böceklerinde ciddi zararlar vermeye devam etmesi üzerine tekrardan salımlara başlandı" diye konuştu.



Dev kabuk böceği ve zararlısı olan terminatör böceğin Sibirya kökenli olduğunu ifade eden Doç. Dr. Akıner, "Bu dev kabuk böceğinin ladin ormanlarına zarar vermesinden sonra yapılan araştırmalarda tek doğal düşmanının terminatör böceği olduğu tespit edildi. Daha sonra da bu böceğin çeşitli kademelerde üretimi yapılarak, zarar gören ağaçların kabuklarının altına bırakılarak mücadele çalışmaları yapılıyor. Bu bağlamda ülkemizde 10’un üzerinde laboratuvar olduğunu biliyoruz. Bu tür, özellikle larva evresindeyken ağaç kabuklarının altına yerleştiriliyor. Çünkü en çok bu dönemde yırtıcı oluyorlar. Buraya yerleştirildikten sonra da 3- 4 yıl takibi yapılıyor ve ne kadar başarı olduğu gözlemleniyor" dedi.