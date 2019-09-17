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Tam 8 dişi var, istila etti... 'Terminatör' peşinde! 17 Eylül 2019, Salı cumhuriyet.com.tr

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Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, ladin çam ormanlarını istila ederek kurumalarına yol açan sekiz dişli kabuk böceğine karşı biyolojik mücadele başlatıldı. Zararlı böceğin tek doğal düşmanı olduğu belirlenen ve ‘terminatör böcek’ olarak adlandırılan ‘Rhizophagus grandis’ adlı böcek türü laboratuvarlarda üretilerek, ormana bırakıldı.
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Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun’da görülen ve literatürde ‘Ips Typographus’ adıyla bilinen sekiz dişli dev kabuk böceği, ladin ormanlarını istila etti. Yayılışını sürdüren böceğin en fazla görüldüğü alanların başında Kaçkar Dağları Milli Parkı geliyor. Milli park sahasındaki Çamlıhemşin ilçesi Yayla, Elevit, Kale ve Meydan köyleri ile Ayder, Kavron ve Amlakit yaylalarının eteklerindeki ladin ormanlarında kurumalar başladı.