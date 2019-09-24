Alkışlanacak hareket! Haluk Levent en sonunda ceketini sattı 24 Eylül 2019, Salı cumhuriyet.com.tr
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Yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Haluk Leven'ten bir alkışlık hareket daha geldi. Levent'in, bir konserinde giydiği ceketi, öldürülen Tuğba Anlak'ın kızının eğitim masraflarında kullanılmak üzere 74 bin TL'ye satıldı.
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Kurduğu yardım platformu AHBAP ile ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşan şarkıcı Haluk Levent, bir adımıyla daha ses getirdi. Geçtiğimiz günlerde kanserden hayatını kaybeden Neslican Tay'a anıt mezar söz veren Levent, saatler sonra bir ihtiyaç sahibinin daha yardımına koştu.