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Yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Haluk Leven'ten bir alkışlık hareket daha geldi. Levent'in, bir konserinde giydiği ceketi, öldürülen Tuğba Anlak'ın kızının eğitim masraflarında kullanılmak üzere 74 bin TL'ye satıldı.