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Webtekno'dan Mustafa Cihan Yılmaz'ın aktardığı habere göre, Antartika’nın buz çölleri veya denizin en derin kısımları, keşfedilmemiş bir çok yaşam formunu barındırıyor. Kaliforniya’da bulunan Mono Gölü’nde de çok fazla canlı türü yaşamını sürdürüyor. Mono Gölü’nde bakteri ve alglerin haricinde tuzlu su karidesi ve bir çeşit sineğin bu süper tuzlu suya dayanarak yaşadığı belirlendi.



Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nden araştırmacılar, yakın zamanda göl içinde ve çevresinde yaşayan sekiz mikroskobik solucan türü keşfettiler. Keşfedilen 8 yeni solucan türünden biri, oldukça ilginç bir özelliğe sahip.



Current Biology dergisinde yayınlanan makaleye göre bilim insanları, Mono Gölü’nde üç cinsiyete sahip bir solucan türü keşfettiler. Cinsiyet farklılaşması söz konusu olduğunda yuvarlak solucan denen nematodlar, bu süreci oldukça basitleştiriyorlar. Nematodlar, hermafroditler(çift eşeye sahip canlılar) ve erkekler olarak iki şekilde bulunuyor. Yeni keşfedilen Auanema sp. ismi verilen solucanlarda üçüncü bir cinsiyet olarak dişil cinsiyet de bulunuyor. Araştırmacılar, keşfedilen yeni solucan türünün yumurta döken nematodlardan farklı olarak canlı yavru doğurduklarını da ortaya çıkardılar.