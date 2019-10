3

ATTAN DÜŞEN DÜŞENE



Festivalin ilk etkinliği atlı kortej yürüyüş oldu. Atlı yürüyüş ve gösterileri sırasında at üstündeki iki binicinin, Bilal Erdoğan’ında aralarında bulunduğu izleyici heyetin önünden geçerken attan düşmeleri dikkat çekti. Sloganı, “Pilavdan Dönenin Kaşığı Kırılsın” olan festival için “Sen de Ok At! Güreş Tut! At Bin!” denildi. Festival kapsamında okçuluk, güreş, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü ve pato olmak üzere geleneksel spor dalında faaliyetler yapıldı.