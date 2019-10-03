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Uçuşa kapatılan Atatürk Havalimanı'nda atlar koştu: Etnospor'a öğrenciler taşındı 3 Ekim 2019, Perşembe MEHMET KIZMAZ

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Başkanlığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yaptığı Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen “Etnospor Kültür Festivali”, Nisan ayında tarifeli uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı’nda başladı. Katılımın az olduğu görülen festivalde öğrencilerin etkinliğe taşınması ise dikkat çekti.


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Festivalin bugün gerçekleştirilen açılışına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Fenerbahçe ve Galatasaray klüplerinin bazı futbolcuları katıldı. Festivalde konuşan Bilal Erdoğan, “Millet olarak, ‘Artık biz yapamayız’ diye düşünmeyeceğiz. Bize ait olana sahip çıkacağız. O zaman kültürel kodumuz olan ideamıza, öz güvenimize kavuşacağız. Bizi biz yapan bütün kültürel öğelere sahip çıkın ki gelecekte dünyada yeniden iddia sahibi olalım. Dünyaya verebileceğimiz en büyük varlığımız binlerce yıla dayanan kültürümüz, varlığımız. Bunları yaşattığımız zaman bütün dünya bize bakacak, bizden bunları almak, öğrenmek isteyecek. Millet olarak buradan alacaklarımız, kazanacaklarımız var” dedi.