Uçuşa kapatılan Atatürk Havalimanı'nda atlar koştu: Etnospor'a öğrenciler taşındı
Uçuşa kapatılan Atatürk Havalimanı'nda atlar koştu: Etnospor'a öğrenciler taşındı
3 Ekim 2019, Perşembe
MEHMET KIZMAZ
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Festivalin bugün gerçekleştirilen açılışına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Fenerbahçe ve Galatasaray klüplerinin bazı futbolcuları katıldı. Festivalde konuşan Bilal Erdoğan, “Millet olarak, ‘Artık biz yapamayız’ diye düşünmeyeceğiz. Bize ait olana sahip çıkacağız. O zaman kültürel kodumuz olan ideamıza, öz güvenimize kavuşacağız. Bizi biz yapan bütün kültürel öğelere sahip çıkın ki gelecekte dünyada yeniden iddia sahibi olalım. Dünyaya verebileceğimiz en büyük varlığımız binlerce yıla dayanan kültürümüz, varlığımız. Bunları yaşattığımız zaman bütün dünya bize bakacak, bizden bunları almak, öğrenmek isteyecek. Millet olarak buradan alacaklarımız, kazanacaklarımız var” dedi.
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ATTAN DÜŞEN DÜŞENE
Festivalin ilk etkinliği atlı kortej yürüyüş oldu. Atlı yürüyüş ve gösterileri sırasında at üstündeki iki binicinin, Bilal Erdoğan’ında aralarında bulunduğu izleyici heyetin önünden geçerken attan düşmeleri dikkat çekti. Sloganı, “Pilavdan Dönenin Kaşığı Kırılsın” olan festival için “Sen de Ok At! Güreş Tut! At Bin!” denildi. Festival kapsamında okçuluk, güreş, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü ve pato olmak üzere geleneksel spor dalında faaliyetler yapıldı.
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SPONSORLAR DEVLET KURUMLARI VE YANDAŞLAR
Bilal Erdoğan’ın mütevelli heyetinde bulunduğu Okçular Vakfı, patronu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Namet, bünyesinde Akşam, Güneş ve Star’ın bulunduğu TürkMedya, İstanbul Havalimanı’nın korsosyumu olan İGA, AA, TRT, TÜRKSAT, TCDD, Milli Savunma Bakanlığı gibi onlarca kurum da festivalin sponsorları arasında yer aldı.
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ÖĞRENCİLER FESTİVALE TAŞINDI
Festivalde ilkokuldan liseye kadar okul giysileriyle gelen binlerce öğrencinin olması dikkat çekti. Küçükçekmece PAGEV Plastik Teknolojisi Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi 10’uncu sınıf öğrencilerinden bir öğrenci, öğretmeninin sınıfı festivale getirmesiyle geldiğini belirtti. Yenibosna İmam Hatip Anadolu Lisesi 12’inci sınıf öğrencisi de okuldan 11 ve 12’inci sınıflarındaki tüm öğrencilerin öğretmenleri tarafindan festivale getirildiğini söyledi.
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KORSAN ETNOSPOR
Dünya Etnospor Topluluğu (EWS), Bilal Erdoğan’ın başkanlığını yaptığı “Dünya Etnospor Konfederasyonu” için Eylül 2018’de ‘fake’ (sahte) eleştirisinde bulunmuştu. UNESCO’nun partneri pozisyonundaki EWS yayınladığı yazıda, Türkiye’deki oluşumun, kendi kurumlarıyla bir bağlantısı olmadığı belirtmişti. EWS, ayrıca Türkiye’deki Dünya Etnospor Konfederasyonu’nu, kendi verilerini izinsiz kullanmakla suçlamıştı. Yapılan organizasyonların da resmiyeti olmadığını duyurarak, “Türkler, veri tabanımızdaki bilgi ve davetiyeleri izinsiz kullanmıştır. Sahte organizasyonları yapan iki ülkeye resmi bir kayıt isteği gönderdik. Kırgızistan bu isimde bir organizasyon olmadığını iddia ederken, Türkiye’den herhangi bir cevap alamadık” demişti.
FOTOĞRAFLAR: VEDAT ARIK
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