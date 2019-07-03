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İzmir’in en etkin sivil toplum kuruluşları arasında yer alan Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği, Temmuz 2019 olağan toplantısını Karaburun’un ilk kadın Belediye Başkanı Av. İlkay Girgin Erdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği Dönem Sözcüsü Fatoş Dayıoğlu ve platforma üye olan 70 dernek ve vakıf yöneticisinin katıldığı ve gündem maddelerinin değerlendirildiği toplantıda Başkan Erdoğan’a tam destek mesajı verildi.

Toplantıda konuşma yapan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, platform üyelerini ilçede misafir etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Birlikten kuvvet doğar ilkesini gaye edinip, bu inançla kurulan ve çalışan, hizmette emeğin, sevgiyle desteklenmesini ve emeğe değer kazandırılmasını amaçlayan gönüllü kuruluşların desteği, bizlere gurur verdi. STK’lar objektif ve disiplinli çalışmaları ile yerel yönetimlere her zaman ayna tutmuştur. Bizler de her türlü öneriye açık, ortak aklı ve halkın çıkarını önemseyen bir yönetim modeli ile ilçemizi bir marka haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

