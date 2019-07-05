Karikatür’lü Ev’de ilk ders, çizginin ustası Kamil Masaracı’dan 5 Temmuz 2019, Cuma cumhuriyet.com.tr
1
Karaburun Belediyesi tarafından Karikatür’lü Ev’de
gerçekleştirilecek olan Karikatür Atölyesi, yaz ayları boyunca
çocukları mizahın gülen ve düşündüren yüzüyle tanıştıracak.
gerçekleştirilecek olan Karikatür Atölyesi, yaz ayları boyunca
çocukları mizahın gülen ve düşündüren yüzüyle tanıştıracak.
2
Karaburun Belediyesi’nin çocuklara yönelik başlattığı kültür ve sanat etkinliklerin yeni
halkası Karikatür Atölyesi, usta karikatürist Kamil Masaracı’nın katılımıyla açıldı. Çocuklar yaz
ayları boyunca ücretsiz olarak Karikatür’lü Ev’de gerçekleştirilecek Karikatür Atölyesi’nde,
hem eğlenme hem de kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. Perşembe ve cuma günleri 11.00-
14.00 saatleri arasında kursa katılacak çocuklar, Eğitmen Ali Karayel’den temel çizim ve
karikatür çizimi ile ilgili detaylı eğitim alacak, karikatür sanatının inceliklerini öğrenecek.
halkası Karikatür Atölyesi, usta karikatürist Kamil Masaracı’nın katılımıyla açıldı. Çocuklar yaz
ayları boyunca ücretsiz olarak Karikatür’lü Ev’de gerçekleştirilecek Karikatür Atölyesi’nde,
hem eğlenme hem de kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. Perşembe ve cuma günleri 11.00-
14.00 saatleri arasında kursa katılacak çocuklar, Eğitmen Ali Karayel’den temel çizim ve
karikatür çizimi ile ilgili detaylı eğitim alacak, karikatür sanatının inceliklerini öğrenecek.