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Çocukların mizah anlayışlarını keşfedip geliştirmelerini sağlayacak atölyenin açılışına

katılan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, bir karikatürün sayfalar dolusu

anlatıma eşdeğer olabildiğini belirterek, çocukların küçük yaşlarda mizahın anlatım gücüyle

tanışmasını önemsediklerini söyledi. Mizahın aynı zamanda muhalif bir bakış gerektirdiğini

vurgulayan Erdoğan, “Çocuklarımızın düşünce ve beklentilerini özgürce ifade etmeleri,

hayata eleştirel ve sorgulayan bir gözle bakabilmeleri, özellikle bugünün Türkiyesi’nde çok

gerekli. Karikatür atölyemiz ile çocuklarımızın kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sağlarken,

yeteneklerini keşfetme ve kaliteli vakit geçirme fırsatı da yaratacağız. Belediyemiz olarak

çocuklarımıza hiçbir ücret talep etmeden çok güzel etkinlikler sunmaya devam edeceğiz.”

dedi.



Karikatür’lü Ev’in ilk hafta atölyesine katılan ünlü karikatürist Kamil Masaracı,

atölyeye katılan çocuklara karikatür sanatına dair uygulamalı bilgiler verdi. Karaburun

Belediyesi’nin karikatüre destek olmasından mutluluk duyduğunu belirten Masaracı, “Karaburun’un Karikatür’lü Ev’inden yeni çizerlerin çıkacağına inancım tam. Düşüncelerimizi,

duygularımızı, beklentilerimizi, eleştirilerimizi bir bir çizelim çocuklar.” dedi.