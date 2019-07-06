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Kemal Kılıçdaroğlu, hastaneye kaldırılan Haldun Dormen'i ziyaret etti 6 Temmuz 2019, Cumartesi cumhuriyet.com.tr

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Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün geçirdiği bir kaza sonrası uyluk kemiği kırılan ve hastanede tedavi altına alınan usta sanatçı Haldun Dormen'i ziyaret etti.
Haber görseli
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Tiyatronun usta sanatçısı Haldun Dormen kalçasındaki kırık sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Uyluk kemiği kırılan Dormen'in tedavisi kaldırıldığı hastanede devam ediyor. Dormen'i gazeteci Ayşe Arman'ın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da hastanede ziyaret etti.