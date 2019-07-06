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SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Sağlık durumu iyiye giden Haldun Dormen, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sağlığıma tekrar kavuşuyorum, bu süreçte bana destek olan başta doktorum Prof.Dr.Uluğ Eldegez, ilk müdahaleyi yapan Op.Dr.Kaan Gök, Doç.Dr.Mehmet Büget ve ameliyatımın çok başarılı geçmesini sağlayan başta Prof. Dr. Mehmet Aşık, Doç.Dr. Ali Erşen, Op. Dr. Yavuz Sağlam, Dr. Alper Şükrü Kendirici ve ekibine sonsuz teşekkürler."