Kurt Cobain'in yaşamına son verdiği ev satışa çıkarıldı
Kurt Cobain'in yaşamına son verdiği ev satışa çıkarıldı
2 Ekim 2019, Çarşamba
cumhuriyet.com.tr
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Cobain'in 1994'te eşi Courtney Love ile taşındığı ev için belirlenen ücret 7.5 milyon dolar.
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Grunge müziği öncülerinden Nirvana'nın solisti Kurt Cobain'in eşi müzisyen Courtney Love ve kızı Frances Bean Cobain'in Seattle'daki evi satışa çıkarıldı. Evin fiyatı 7.5 milyon dolar olarak belirlendi.
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Cobain'in ailesi evi 1994'te satın almıştı. Kurt Cobain aynı yıl 5 Nisan'da evin serasında kendisini vurarak hayatına son vermişti. Love, Cobain'in intihar ettiği serayı yıktırdıktan sonra kızıyla birlikte bu evde yaşamaya devam etmiş ve 1997'de 2.9 milyon dolara evi satmıştı.
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Ev için verilen ilanda evin 117 yaşında olduğu belirtilirken, binanın içinden hiç görüntü paylaşılmadı. Emlak şirketi, evin "çok iyi durumda" olduğunu ifade etti. Kaynak: T 24