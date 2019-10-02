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Kurt Cobain'in yaşamına son verdiği ev satışa çıkarıldı 2 Ekim 2019, Çarşamba cumhuriyet.com.tr

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Cobain'in 1994'te eşi Courtney Love ile taşındığı ev için belirlenen ücret 7.5 milyon dolar.
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Grunge müziği öncülerinden Nirvana'nın solisti Kurt Cobain'in eşi müzisyen Courtney Love ve kızı Frances Bean Cobain'in Seattle'daki evi satışa çıkarıldı. Evin fiyatı 7.5 milyon dolar olarak belirlendi.