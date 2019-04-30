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Kısmetse Olur yarışmacısı tanınmaz halde! 30 Nisan 2019, Salı cumhuriyet.com.tr

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Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur yarışmasıyla adını duyuran Melis Buse Betkayan geçirdiği estetik operasyonlar sonucunda bambaşka biri oldu.
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Bir dönemin ilgiyle izlenen yarışma programı Kısmetse Olur'un eski yarışmacısı Melis Buse Betkayan son hali sosyal medyayı salladı.