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The Taste Jurisi Şemsa Denizsel'in, eski halini görenler gözlerine inanamıyor 23 Mayıs 2019, Perşembe cumhuriyet.com.tr

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Türkiye'nin en iyi şeflerinden ve son günlerin popüler yemek yarışma programı The Taste'de jürilik yapan Şemsa Denizsel'in, yıllar önce kilolu olduğunu biliyor muydunuz? İşte Denizsel'in, 60 kilo vermeden önceki hali ve büyük değişimi...
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The Taste Türkiye'nin jürisi Şemsa Denizsel'i ne kadar tanıyorsunuz? Mesela başarılı şefin eskiden 125 kilo olduğunu biliyor muydunuz?

Şemsa Denizsel'in zayıflama hikayesi