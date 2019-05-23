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İstanbul'a döndükten sonra 1992 yılında Vizyon Dekorasyon dergisinde işe başladı ve yazı yazmada yeteneksiz olduğunu farketti. Ancak fotoğrafa olan ilgisinden dolayı life style fotoğraf sitilisti oldu. İşini severek yaptığı için uzun yıllar bu sektörde devam etti ve yemek sitilistliği işine yöneldi. Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'nin Burç lokalinde işletmeci olarak görev yaptı. Ardından ortağı ile birlikte Kantin'i açtı.



Burada Yeni İstanbul Mutfağı adı altında yemekler yaparak 18 yıl insanlara hizmet etti. Yemekleri ile kısa sürede meşhur oldu. Akşam evinde yemek yapamayan veya misafir geldiğinde misafirini güzel ağırlamak isteyenlerin tercih ettiği ve evlere servis yapan bir formda işlerini büyüttü.



Türkiye nin çeşitli yerlerinde konferans vererek insanları sağlıklı yemekler konusunda bilinçlendiriyor.