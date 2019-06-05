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Yılmaz Erdoğan'dan boşanan Belçim Bilgin yeni aşkını ilan etti 5 Haziran 2019, Çarşamba cumhuriyet.com.tr

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Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin, ünlü reklamcı Selim Can Çelik ile olan pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Yılmaz Erdoğan'la 12 yıl evli kaldıktan sonra boşanan Belçim Bilgin, Roma tatilinden reklamcı Selim Can Çelik'e olan
samimi pozlarını takipçileriyle paylaştı.