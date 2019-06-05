Yılmaz Erdoğan'dan boşanan Belçim Bilgin yeni aşkını ilan etti
Yılmaz Erdoğan'dan boşanan Belçim Bilgin yeni aşkını ilan etti
5 Haziran 2019, Çarşamba
cumhuriyet.com.tr
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Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin, ünlü reklamcı Selim Can Çelik ile olan pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Yılmaz Erdoğan'la 12 yıl evli kaldıktan sonra boşanan Belçim Bilgin, Roma tatilinden reklamcı Selim Can Çelik'e olan
samimi pozlarını takipçileriyle paylaştı.
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İLK BULUŞMASINI ANLATMIŞTI
YouTube'da yayınlanan 'Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler' programına konuk olan oyuncu Belçin Bilgin, eski eşiyle 2004'teki ilk buluşmasını "Paris'teydik. Çok heyecanlıydım. Gören olur mu diye endişeliydik. Ailem bile bilmiyordu. El ele tutuştuk. Benim elim ne kadar terlediyse artık, yüzümden bile terler aktı. Ter dolu bir buluşma oldu." sözleriyle anlatmıştı.
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