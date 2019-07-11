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Ünlü isimler, dün öğleden sonra Dalaman'da başlayarak Göcek'e kadar uzanan ve bu sabah kontrol altına alınan orman yangınıyla yaşadıkları büyük üzüntüyü sosyal medya hesaplarından paylaştı.Muğla'nın Dalaman ilçesi Karacaağaç Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında çıkan, rüzgarın da etkisiyle Fethiye ilçesine bağlı Taşbaşı, Gökçeovacık ve turistik Göcek mahallelerine kadar ulaşan orman yangınına 520 personel, 105 arazöz, 18 dozer ve iş makinesiyle gece boyunca müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, saat 07.30 sıralarında kısmen kontrol altına alındı.Yaşanan yangın sonrası aralarında İbrahim Büyükak, Haluk Levent ve Göksel'in olduğu çok sayıda ünlü isim duyduğu üzüntüyü ve kızgınlığı sosyal medya hesaplarından dile getirdi.